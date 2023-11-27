Güney Koreli Şair Kuzey Kore'yi Övdüğü İçin Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güney Kore'de düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore'yi öven şiirle katılan 68 yaşındaki Güney Koreli Lee Yoon-seop, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lee, Kuzey Kore propagandası yapan bir site tarafından düzenlenen yarışmaya katılarak Kuzey Kore rejimini öven bir şiir göndermişti. Mahkeme, daha önce aynı suçtan aldığı ceza ve propagandaları yaymaya devam etmesi nedeniyle bu kararı verdi.

Güney Kore'de düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore'yi öven şiirle katılan 68 yaşındaki Güney Koreli Lee Yoon-seop, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore'de, Kuzey Kore için yazılan bir şiir krize neden oldu. Güney Kore vatandaşı 68 yaşındaki Lee Yoon-seop, Kuzey Kore propagandası yapan "Uriminzokkiri" adlı resmi site tarafından düzenlenen yarışmaya Kuzey Kore rejimini öven şiirle katıldı. Siteye gönderdiği "birleşme araçları" şiirinde Güney ve Kuzey Kore'nin "Kuzey" tarzı sosyalist bir sistemde birleşmesi halinde ücretsiz konut, tıbbi bakım ve eğitimin mümkün olacağını dile getiren Lee, Kuzey Kore'nin kamuoyunda övülmesini yasaklayan "Ulusal Güvenlik Yasası" uyarınca Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Daha önce aynı suçtan 10 ay hapis cezası almıştı

Mahkeme, kararın daha önce de benzer bir suçtan 10 ay hapis cezası alan Lee Yoon-seop'un "Kuzey Kore'yi öven propagandalar üretmeye ve bunları yaymaya devam etmesi" gerekçesiyle alındığını açıkladı.

Kuzey Kore'de dereceye girdi

Lee Yoon-seop'un, davaya konu olan şiirle 2016 yılında Kuzey Kore'de düzenlenen bir yarışmada dereceye girdiği öğrenildi. Ayrıca 2013 yılında internette Kuzey Kore ordusunu öven yorumlar yapan şahsın, sonraki yıllarda da Güney Kore'deki internet sitelerinde devlet karşıtı içerikler yayınlamayı sürdürdüğü belirtildi. - SEUL