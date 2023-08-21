Güney Koreli Barış Aktivistleri ABD ile Ortak Tatbikata Karşı Miting Düzenledi

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen bir mitinge ellerinde pankartlarla katılan insanlar, 21 Ağustos 2023. Bir grup Güney Koreli barış aktivisti, Pazartesi günü, aynı gün erken saatlerinde başlayan ABD ile ortak askeri tatbikata karşı miting düzenledi. Barış ve Kore'nin Yeniden Birleşmesi için Dayanışma (SPARK) aktivistleri, Kore Yarımadası'nda barış çağrısında bulunmak üzere Savunma Bakanlığı'nın da bulunduğu Seul'ün merkezindeki başkanlık ofisinin yakınında toplandı. (Fotoğraf: James Lee/Xinhua)