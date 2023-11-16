Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kayınvalidesine verilen hapis cezasını onadı

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kayınvalidesine arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan verilen bir yıllık hapis cezasını onadı. Choi Eun-soon'un mahkumiyetine yapılan itirazı reddeden mahkeme, istinaf mahkemesinin kararının yasalara uygun olduğunu belirtti.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un kayınvalidesine arsa satın almayla ilgili bir evrakta sahtecilik yapmak suçundan verilen bir yıllık hapis cezasını onadı.

Yonhap'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme, 76 yaşındaki Choi Eun-soon'un mahkumiyetine dair yapılan itirazı karara bağladı.

Choi hakkındaki bir yıl hapis cezası onanırken, mahkeme, istinaf mahkemesinin kararının yasalara uygun olduğunu vurguladı.

Sahte banka bakiye belgesi oluşturan Choi, bununla Ekim 2013'te Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde arsa satın almaktan suçlu bulunmuştu.

Choi, 2021'de bu suçtan bir yıl hapis cezası almış ancak tutuklanmamıştı.

Uijeongbu İstinaf Mahkemesi ise Temmuz 2023'te Choi'nin bölge mahkemesinin verdiği hapis cezasının yeniden değerlendirilmesine yönelik talebi reddetmiş ve 76 yaşındaki Choi tutuklanmıştı.

Choi ayrıca Şubat 2013'te izinsiz yaşlı bakım merkezi işletmekten ve 2015'e kadar yasa dışı olarak yaklaşık 1,8 milyon dolar eyalet yardımı almaktan yargılanmış, ancak yüksek mahkeme tarafından aklanmıştı.