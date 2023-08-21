Güney Kore ve ABD Ortak Askeri Tatbikata Başladı

Güney Kore ve ABD, Güney Kore'de 11 gün sürecek ortak askeri tatbikata başladı. Tatbikatta simülasyon, ortak muharebe eğitimi ve sivil savunma tatbikatı gibi faaliyetler yer alacak. Tatbikatta ayrıca harbe hızlı hazırlık ve yanlış bilgilendirmeye karşı eğitimler de verilecek. Tatbikata Güney Kore dışında Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland ile BM Komutanlığı da katılacak. Hava tatbikatında ise güdümlü füze saldırıları ve hava sahası ihlali durumunda atılacak adımlara ilişkin eğitimler yapılacak.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD ve Güney Kore ordularının ortak askeri tatbikatının başlamasının ardından, ülkesinin stratejik seyir füzelerinin test atışını izlediğini gösteren fotoğraf yayımlandı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, silahları ve savaş hazırlıklarını gözden geçirmek üzere devriye gemisine teftiş gezisi düzenledi.

Ziyaret tarihinin belirtilmediği haberde Kim'in, ziyaretin ardından stratejik seyir füzeleri fırlatma tatbikatını izlediği bilgisi verilerek, Kuzey Kore liderinin devriye gemisinden fırlatılan füzeyi izlediği fotoğraf yayımlandı.

Kuzey Kore'nin füze testlerine ilişkin yapılan açıklamada, geminin belirlenen hedefleri "hatasız" şekilde vurarak saldırı kabiliyetini ve savaşa hazır olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Kim, ülke donanması için güçlü savaş gemileri inşa etme ve gemi ile su altı silah sistemlerini modernize etme çabalarını destekleyeceğini belirterek, geminin bulunduğu filonun eğitimlerini daha da yoğunlaştırmasını, savaşa hazırlık konusunda her zaman örnek olmasını ve donanmanın güçlendirilmesinde her zaman başı çekmesini istedi.

Deniz Kuvvetlerini, "ezici ideolojik ve manevi güç" inşa etmeye çağıran Kim, bunun, silahların sayısal veya teknik üstünlüğünden daha önemli olduğunu ifade etti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığınca yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin seyir füzesi denemelerine ilişkin açıklamaların "abartı" ifadeler içerdiği ve "gerçeklerle bağdaşmadığı" kaydedildi.

Açıklamada, ordunun Kuzey Kore'nin olası provokasyonlarını "ezici şekilde bozguna uğratma kapasitesine" işaret edilerek, hazırlıklı olmaya devam edileceği belirtildi.

Kim'in füzeleri izlediği söz konusu fotoğrafın, ABD ve Güney Kore ordularının ortak askeri tatbikatının başladığı gün yayımlanması dikkati çekerken, analistler, "Kuzey Kore'nin çatışma durumunda yaklaşan ABD savaş gemilerini ve uçaklarını vurmak için seyir füzelerini kullanmayı hedeflediği" yorumunu yaptı.

Güney Kore ve ABD ortak askeri tatbikatlarına başladı

Güney Kore ve ABD, Güney Kore'de düzenlenen ve 11 gün sürecek, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" isimli ortak askeri tatbikatlarına başladı.

Simülasyon, ortak muharebe eğitimi ve Ulchi sivil savunma tatbikatı gibi etkinlikleri içeren tatbikat kapsamında, toplam 30 farklı saha çalışması yapılması planlanıyor.

Geçen yıla ek olarak, bu yılın tatbikatında birliklerin harbe hızlı hazırlığı ve Kuzey Kore tarafından yapılabilecek dezenformasyonlara karşı eğitimler de yer alacak.

Tatbikatta, savaş uçağı pilotlarına düşman uçaklarını tespit etme ve engelleme, hava ve füze savunma kuvvetlerine de olası füze saldırılarına cevap verme eğitimi verilecek.

Tatbikata ABD ve Güney Kore'nin yanı sıra Avustralya, Kanada, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland'ın yanı sıra Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler (BM) Komutanlığı da katılacak.

Uzmanlar, söz konusu ortak tatbikatın, başta Kuzey Kore olmak üzere, bölgedeki ülkeler arasındaki gerilimi artıracağını düşünüyor.

Güney Kore, ABD ve Japonya üçlü zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 19 Ağustos'ta Maryland eyaletindeki Camp David'de düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Liderler, zirvede ülkelerin ortak çalışmalarının geliştirmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, üçlü zirvenin düzenli olarak yapılacağını söylemişti.

Yoon, "Üçlü işbirliğimizi yakından koordine etmek için dışişleri bakanları, savunma bakanları ve ulusal güvenlik danışmanları da dahil olmak üzere her düzeydeki hükümet personelimizin her yıl bir araya gelmesi konusunda anlaştık." ifadelerini kullanmıştı.