Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'ye karşı caydırıcılık stratejisini revize etti

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-Sik ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kuzey Kore'ye karşı uyguladıkları caydırıcılık stratejisini revize ederek, Özel Caydırıcılık Stratejisi (TDS) isimli güncel belgeyi imzaladı. Revizyonlarla TDS, Kuzey Kore'nin tüm yeteneklerini etkili bir şekilde caydıracak esnek ve etkili bir belge haline getirildi.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-Sik ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Güney Kore'nin başkenti Seul'de gerçekleştirilen toplantıda, ülkelerinin Kuzey Kore'ye karşı uyguladığı caydırıcılık stratejisini revize ederek, Özel Caydırıcılık Stratejisi (TDS) isimli güncel belgeyi imzaladı.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yıllık olarak gerçekleştirilen 55'inci Güvenlik Danışma Toplantısı'nda bir araya geldi. İki ülkenin Kuzey Kore'ye karşı uyguladığı caydırıcılık stratejisini 10 yıl sonra ilk kez revize eden bakanlar, "Özel Caydırıcılık Stratejisi (TDS)" isimli güncel belgeyi imzaladı. Toplantı sonrasında yapılan ortak açıklamada, yapılan revizyonların TDS'yi, Kuzey Kore'nin nükleer ve kitle imha silahları dahil tüm yeteneklerini etkili bir şekilde caydıracak esnek ve etkili bir belge haline getirdiği kaydedildi.

Güncel belgenin iki ülkenin topyekün savunma stratejisine ilişkin rehber niteliği taşıdığı belirtildi.

Pyongyang'ın balistik füze ve uydu fırlatma girişimleri ile Rusya ve onun silah ticareti gibi eylemlerinin kınandığı açıklamada, "Bakan Austin, nükleer, konvansiyonel, füze savunması ve nükleer olmayan askeri yetenekler de dahil ABD'nin tüm savunma yeteneklerini kullanarak, Güney Kore'ye genişletilmiş caydırıcılık sağlama yönündeki kesin kararlılığını yineledi" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin ABD'ye veya müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırısının kabul edilemez olduğunun altını çizen Austin, bu durumun Kim rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağını belirtti.

ABD uydu verilerini paylaşacak

Açıklamada tarafların Kore Yarımadası'ndaki beklenmedik durumlara hazırlık amacıyla askeri tatbikatlar düzenleme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. ABD'nin kendi keşif uydularından gelen verileri Güney Kore ile gerçek zamanlı olarak paylaşmayı kabul ettiği belirtilirken, Japonya ile üçlü güvenlik işbirliğinin de genişletileceği kaydedildi. - SEUL