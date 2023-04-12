Güney Kore'nin ABD'ye 500 bin top mermisi 'borç vereceği' iddiası

Güney Kore hükümetinin ABD'ye 500 bin adet 155 mm top mermisi borç verilmesi konusunda Washington yönetimi ile geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Güney Kore hükümetinin ABD'ye 500 bin adet 155 mm top mermisi borç verilmesi konusunda Washington yönetimi ile geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı iddia edildi. Seul'ün top mermilerini Ukrayna'daki savaşta kullanılmasının önlenmesi amacıyla satmak yerine "borç verme" yolunu seçtiği öne sürüldü.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Güney Kore medyasından savaşın gidişatına dolaylı yoldan etki edebilecek bir anlaşma iddiası geldi. Güney Kore'nin önde gelen gazetesi DongA Ilbo'nun hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Seul yönetimi, ABD'ye 500 bin adet 155 mm top mermisi borç verilmesi konusunda Washington yönetimi ile geçtiğimiz ay anlaştı. Güney Kore'nin NATO standardı olan 155 mm top mermilerinin Ukrayna'daki çatışmada kullanılması ihtimalini azaltmak üzere söz konusu mermileri ABD'ye satmak yerine "borç verme" yolunu seçtiği öne sürüldü. ABD'nin ise Güney Kore'den alınacak top mermilerini Ukrayna'ya göndermeyerek, stoklarını doldurma amacıyla kullanacağı iddia edildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin söz konusu haberi doğrulamaktan kaçınırken, hükümetin Ukrayna'ya silah sağlamamaya yönelik tavrının değişmediğini ifade etti.

Seul silah konusunda temkinli

Güney Kore hükümeti, daha önce Ukrayna'ya herhangi bir ölümcül silah sağlamayacağını duyurmuş, bunun yerine insani yardım desteği vereceğini açıklamıştı. Washington'ın Seul'ü Kiev'e silah satması için ikna etmeye çalıştığı kamuoyuna yansırken, Güney Kore savaş halindeki ülkelere silah satmama politikasından vazgeçmemişti. - SEUL