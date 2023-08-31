Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı komuta yeri tatbikatı düzenledi

Kuzey Kore, Seul ve Washington'un ortak askeri tatbikatına cevaben, Güney Kore topraklarını "işgal" senaryosunu içeren komuta yeri tatbikatı düzenledi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ABD ve Güney Kore'nin düzenlediği büyük ölçekli tatbikatların ardından başlayan tatbikatı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Savunma Bakanı General Kang Sun Nam'ın denetlediği kaydedildi.

Haberde, Kuzey Kore ordusunun yaptığı komuta yeri tatbikatında Güney Kore topraklarını "işgal" senaryosunu içeren uygulamaların da yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, tatbikatın "düşmanın ani silahlı istilasını püskürtüp, topyekun karşı saldırıya geçerek güneyin tamamını işgal etmeyi amaçladığı" aktarıldı.

Tatbikatları denetleyen Kim Jong-un'un, "askeri çete" olarak nitelediği ABD ve Güney Kore ordularının yoğun askeri hareketliliğinin ve genişletilmiş askeri tatbikatlarının, Kuzey Kore'yi işgal planlarının açık göstergesi olduğunu söylediği aktarıldı.

Öte yandan, Kim'in, "sosyal, politik ve ekonomik kaosa" neden olmak için Güney Kore'nin önemli askeri hedeflerine ve diğer temel tesislere "eş zamanlı aşırı yoğun saldırılar" düzenleme ihtiyacını dile getirdiği belirtildi.

"Ulchi Özgürlük Kalkanı" askeri tatbikatı

ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 17-31 Ağustos tarihlerinde 11 gün süren ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Kuzey Kore devlet medyasında ise Güney Kore ve ABD'nin 11 günlük askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.