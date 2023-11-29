Güney Kore, Kuzey Kore sınırında nöbetçi kulübesini yeniden işlevsel hale getirebilir

Güney Kore'nin, Kuzey Kore sınırında Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) bir nöbetçi kulübesini yeniden işlevsel hale getirebileceği iddia edildi. Güney Kore, bu adımı Kuzey Kore'nin askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshedip DMZ'ye asker ve mühimmat göndermesine karşılık olarak atacak.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore sınırında Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) bir nöbetçi kulübesini yeniden işlevsel hale getirebileceği iddia edildi.

Yonhap'ın askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Kore, bu adımı Kuzey Kore'nin 2018'de imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshedip DMZ'ye asker ve mühimmat göndermesine karşılık olarak atacak.

Haberde, ismi açıklanmayan askeri yetkili, 1950-1953'deki Kore Savaşı'nın ardından inşa edilen nöbetçi kulübelerinden birinin Kuzey Kore'nin söz konusu adımlarının ardından tekrar işlevsel hale getirileceğini ileri sürdü.

Yetkili, "Yıkılan diğer 10 nöbetçi kulübesiyle karşılaştırıldığında, Goseong'dakinin onarılması nispeten kolay çünkü tesis hala sağlam durumda. Üstelik tesis stratejik açıdan önemli bölgede yer almaktadır." dedi.

Ayrıca yetkili, Güney Kore ordusunun Kuzey'in DMZ'deki yeniden inşa faaliyetleri ve mühimmat sevkiyatını gözetlemek için gerekli hazırlıkları yaptığını da aktardı.

Süreç

Kuzey Kore, 21 Kasım'da casus uydu taşıyan bir roket fırlatmıştı.

Bunun ardından Güney Kore 22 Kasım'da, Kuzey Kore ile 2018'de imzaladığı ve bölgedeki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan anlaşmanın bazı hükümlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore ise 23 Kasım'da söz konusu anlaşmayı feshettiğini duyurup DMZ'ye asker ve mühimmat göndermişti.