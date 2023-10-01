Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesini tanımayacak

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesinin hiçbir zaman tanınmayacağını ve uluslararası toplumun yaptırımlarının artacağını bildirdi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı ise nükleer silahların egemenlik hakkı olduğunu belirtti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesinin hiçbir zaman tanınmayacağını ve uluslararası toplumun yaptırımlarının artacağını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından, Kuzey Kore'nin nükleer silah edinmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze alanında gelişmesini ve provokasyonlarını açıkça yasaklamıştır. Kuzey Kore'nin eylemlerine ve ifadelerine bakılmaksızın nükleer silah edinmesi, hiçbir zaman tanınmayacak ve uluslararası toplumun yaptırımları artacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı'ndan "Nükleer silahlar egemenlik hakkımız" açıklaması

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, dün yaptığı basın açıklamasında, ülkesinin nükleer silahlara sahip olmasını "egemenlik hakkı" şeklinde nitelemişti.

Choe, Kuzey'in "nükleer silah devleti pozisyonunun reddedilmesi ve ülkesinin nükleer silahsızlanmaya zorlanmasının en ciddi egemenlik ve anayasa ihlali olarak görüleceğini" kaydetmişti.

Kuzey Koreli Bakan'ın açıklamasında, ülkesinin, "egemenlik ihlaline en güçlü ve yoğun şekilde karşılık vereceği ve nükleer silah devleti olarak konumunu savunacağı" ifade edildi.

Kuzey Kore'nin Yüksek Halk Meclisi, Eylül 2022'de nükleer silahların caydırıcılık için kullanılmasına ilişkin yasa çıkarmıştı.