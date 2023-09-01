Güney Kore, Kuzey Kore'nin kitle imha silah programlarını destekleyen şirkete ve kişilere yaptırım uyguladı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına destek verdiği gerekçesiyle bir şirket ve 5 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı. Yaptırımların Güney Kore'nin Kuzey Kore'nin uydu ve insansız hava aracı (İHA) geliştirmesini engelleme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin kitle imha silah programlarını destekleyen bir şirket ve 5 kişiye yaptırım uyguladı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, "Ryu Kyong Program Development" şirketine, şirketin başkanı Ryu Kyong-chol'a ve şirketle bağlantılı Kim Hak-chol, Jang Won-chol, Ri Chol-min ve Kim Ju-won isimli kişilere, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına destek verdiği gerekçesiyle yaptırım uygulandığını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu yaptırımların "Güney Kore hükümetinin Kuzey Kore'nin uydu ve insansız hava aracı (İHA) geliştirmesini engelleme konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösterdiğini" ifade etti.

ABD ise Kuzey Kore'nin balistik füze programına destek vermekle suçlanan iki kişiye ve Moskova'da kayıtlı bir firmaya yaptırım uygulama kararı almıştı.