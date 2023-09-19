Güney Kore, Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretinden rahatsız

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede silah tedariği ve askeri işbirliği konularını ele almasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "silah tedariği ve askeri işbirliği" konularını görüşmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirmek için Rusya'nın Seul Büyükelçisi Andrey Kulik'i bakanlığa çağırdı.

Yonhap'ın haberine göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dışişleri bakan yardımcılarından Chang Ho-jin'in Kulik'e şikayetlerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Kulik'e "silah tedarik anlaşması ve askeri iş birliği" konularının ele alındığı Kim-Putin görüşmesine yönelik duyulan rahatsızlığın dile getirildiği ifade edilerek, Güney Kore'nin güvenliğini "tehdit eden" bu eylemlerin Rusya ile olan ilişkileri olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

Chang'ın Rusya'ya Kuzey Kore ile askeri bağlar kurma girişimlerine "derhal" son vermesi çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi olan Rusya'nın "sorumlu davranması" gerektiğinin de vurgulandığı kaydedildi.

Kim ile Putin 13 Eylül'de bir araya gelmişti

Kim, Putin ile 13 Eylül'de Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostonçniy Uzay Üssü'nde görüşmüştü.

Kim Jong-un ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtmişti.