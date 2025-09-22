Güney Kore, Kuzey Kore-ABD Diyaloğunu Destekleyeceğini Açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Kuzey Kore-ABD diyaloğunu destekleyeceğiz. Hükümet, Korelerarası düşmanlığı bitirmek, barışçıl ilişkilere doğru ilerlemek ve uzun vadeli bir bakış açısıyla gerginliği azaltarak Kuzey Kore ile arasında güven oluşturmak için çalışacak" denildi.

Kuzey Kore lideri Kim-Jong-Un'un ABD yönetimine gönderdiği şartlı müzakere sinyaline Güney Kore'den tepki geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seul yönetiminin ABD ile Kuzey Kore arasındaki muhtemel müzakereleri desteklemeye hazır olduğu belirtilerek, "Kuzey Kore-ABD diyaloğunu destekleyeceğiz. Hükümet, Korelerarası düşmanlığı bitirmek, barışçıl ilişkilere doğru ilerlemek ve uzun vadeli bir bakış açısıyla gerginliği azaltarak Kuzey Kore ile arasında güven oluşturmak için çalışacak" ifadeleri kullanıldı.

Seul'un "Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma" hedefinin değişmediği vurgulanan açıklamada, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılarak barışın sağlanmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi. Lee Jae Myung hükümetinin Kuzey Kore'nin yönetim sistemine saygı duyduğu ve "kendine katma" yoluyla birleşme arayışında olmadığı aktarıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, benzer bir görüş dile getirilerek, "Hükümet, uzun vadeli bir perspektiften bakarak gerginlikleri azaltmak ve güveni yeniden tesis etmek suretiyle Koreler arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmaya ve ilişkileri barışçıl bir şekilde geliştirmeye çalışacaktır" denildi.

Kim, ABD'ye şartlı müzakere sinyali vermişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yaptığı son açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı hala iyi olarak hatırladığını belirtmiş, "ABD, içi boş nükleer silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve mevcut gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde yaşamak isterse, ABD ile masaya oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" açıklamasında bulunmuştu.

ABD ve müttefiklerinden gelen "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösteren Kim, "100 yıl boyunca çağrıda bulunsalar dahi, nükleer silahlara sahip olduğumuz gerçeği asla değişmeyecek. Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz" demişti.

Kim, Güney Kore ile diyalog kapısını kapatmıştı

Güney Kore ile hiçbir şekilde ilişki kurmayacaklarının altını çizen Kim, "Güney Kore ile asla masaya oturmayacağız ve birlikte hiçbir şeye girişmeyeceğiz. Ayrıca, ulusal çıkarlar açısından kritik önemde olan siyasetini ve ulusal savunmasını yabancı güçlere emanet etmiş bir ülkeyle birleşme niyetimiz de kesinlikle yoktur" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL