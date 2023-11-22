Güney Kore, Koreler arası askeri anlaşmayı kısmen askıya aldı

SEUL, 22 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore, 2018 yılında düzenlenen Koreler arası zirvenin ardından Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ( Kuzey Kore ) ile imzaladığı askeri anlaşmayı Çarşamba günü kısmen askıya almaya karar verdi.

Kısmen askıya alınan Koreler arası askeri anlaşma, Seul'de Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo başkanlığında yapılan olağanüstü kabine toplantısında onaylandı.

Han, anlaşmanın askıya alınmasıyla, Güney Kore'nin iki ülkeyi ayıran Askeri Sınır Hattı civarında Kuzey Kore'ye karşı keşif ve izleme operasyonlarını yeniden başlatacağını belirterek bu önlemin ulusal güvenlik için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Nisan 2018'de dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Panmunjom köyünde bir araya gelerek Panmunjom Deklarasyonu'nu imzalamış, bunu Eylül 2018'de Pyongyang'da imzalanan ortak deklarasyon izlemişti.

Ortak bildirinin bir uzantısı olan askeri anlaşma, düşmanca askeri eylemleri durdurmak ve Koreler arasındaki sınır boyunca kara, deniz ve havada tampon bölgeler oluşturmak amacıyla 19 Eylül 2018'de imzalanmıştı.