Güney Kore, İran'ın dondurulmuş mal varlığının transferini görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la İran'ın dondurulmuş mal varlığı üzerindeki blokenin kaldırılması ve Tahran'a transfer edilmesini görüştü.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan basın açıklamasına göre, Park, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

Park, Abdullahiyan'a, Güney Kore'nin dondurulmuş İran mal varlığının Tahran'a transfer edilmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini aktardı.

Söz konusu mal varlığının İran halkına ait olduğunun altını çizen Park, sorunun bir an önce çözülmesi için ilgili ülkelerle temas halinde olduklarını belirtti.

İki bakan ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda da mutabık kaldı.

ABD ve İran'ın, ABD'de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşının takası ve İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaştığı belirtilmişti.

İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığının Katar Merkez Bankasındaki bir hesaba aktarılacağı ifade edilmişti.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, döviz kaynaklarının tamamı Katar'daki bir hesaba aktarılana kadar, hapisten çıkarılarak ev hapsine alınan Amerikalı mahkumların serbest bırakılmayacağını duyurmuştu.