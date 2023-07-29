Güney Kore Dışişleri Bakanı Türkiye ile Stratejik Ortaklığı Güçlendirmeyi Amaçlıyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Türkiye ile siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendiğini belirten Park, milli savunma, savunma sanayi, nükleer santral ve altyapı gibi alanlarda başarılı iş birliklerinin yapılmasını görüştüklerini ifade etti. Ayrıca, eğitim ve spor gibi alanlarda halkların ve gençlerin temaslarını artıracaklarını vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin; siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda Türkiye stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Park, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin giderek güçlendiği değerlendirilerek milli savunma, savunma sanayi, nükleer santral, altyapı gibi alanlarda başarılı iş birliklerinin yapılması konularını görüştük. Yol haritasının imzalanması vesilesiyle eğitim, spor gibi alanlarda halkların ve gençlerin temaslarını daha da artıracağız." diye konuştu.

Hitabına Türkçe mesajlarla başlayan Park, Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak 8 yılın ardından Türkiye'yi ziyaret ettiği için memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kore ve Türkiye stratejik ortak olan iki ülke. Bu vesile ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Park, geçmişte Türkiye'nin Kore'ye 20 bin asker gönderdiğini ve Kore-Türk askerinin omuz omuza savaştığını hatırlatarak Kore'nin, Türkiye'nin büyük fedakarlığını unutmadığını vurguladı.

"İki ülke arasındaki bu sıcak dostluk, geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'de meydana gelen depremde birlikte mücadele edilerek bir kez daha ispatlanmıştır. Kore hükümeti şu anda Antakya bölgesinde depremzedeler için geçici barınma yerleri inşa etmekte. Gelecekte de yeniden yapılanma, restorasyon sürecinde de iki ülkenin yakın işbirliği içinde olmasını diliyorum." ifadelerini kullanan Park, "Bu ziyaretimde Fidan ile iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişim yönünü sistematik bir şekilde düzenleyen, Kore-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yol haritasına imza attım." ifadelerini kullandı.

Park, bu yol haritasından yola çıkarak siyaset, ekonomi, kültür, eğitim ve spor gibi çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi amaçladıklarını ve mevkidaşı Fidan ile yaptıkları toplantıda ikili ilişkiler, somut işbirlikleri, Kore Yarımadası ve bölgesel durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İki ülke arasında üst düzey görüşmelerin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve bu görüşmeleri daha da güçlendirmek için birlikte çalışma konusunda mevkidaşı Fidan ile mutabık kaldıklarını kaydeden Park, "İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin giderek güçlendiğini değerlendirilerek, milli savunma, savunma sanayi, nükleer santral, altyapı gibi alanlarda başarılı iş birliklerinin yapılması konularını görüştük. Yol haritasının imzalanması vesilesiyle eğitim, spor gibi alanlarda halkların ve gençlerin temaslarını daha da artıracağız." dedi.

Park, Fidan ile sadece ikili düzeyde değil, her iki ülkenin ortaklaşa katıldığı MIKTA, Birleşmiş Milletler ve G20 de dahil olmak üzere uluslararası düzeyde işbirliğini güçlendirme konusunda da mutabık kaldıklarını kaydetti.

"Kuzey Kore tarafından sürekli fırlatılan kıtalararası balistik füzeleri ve ardından provokasyonlarla tehdit edilen Kore Yarımadası'ndaki durumu anlattım. Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası ve dünya barışını sürekli tehdit ettiği bir dönemde uluslararası toplumun birlik olması ve kararlı bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini vurguladım." diyen Park, mevkidaşı Fidan'dan Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına yönelik ülkesinin "cesur girişim politikası"na karşı destek talebinde bulunduğunu aktardı.

Park, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumun Kuzey Kore'deki insan hakları durumuna ilişkin farkındalığının nasıl artırılacağını ve Kuzey Kore'de insan haklarının iyileştirilmesi için iki ülke arasında nasıl bir işbirliği yapılacağı görüşüldü. Ukrayna savaşıyla ilgili savaşın sona ermesi, barışın yeniden sağlanması, Ukrayna'nın toparlanmasının önemi konularında hemfikir olduk.

Güney Kore, Ukrayna'nın yeniden inşasını, toparlanmasını desteklemek için uluslararası toplumla işbirliği ve dayanışmaya aktif bir şekilde katılacaktır. Güney Kore ve Türkiye, Ukrayna krizini en kısa sürede halletmek için diplomatik ve ekonomik düzeylerde olası işbirliği yapmanın yollarını aramaya karar verdi."