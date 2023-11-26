Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Çin ve Japon mevkidaşları ile ayrı ayrı görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı. Park, görüşmelerde Kuzey Kore'nin askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshetmesi ve nükleer provokasyonlarının durdurulması konularını da gündeme getirdi. Ayrıca Japonya ile Güney Kore arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve savunma işbirliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Çin ve Japon mevkidaşları ile görüştü

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, Çin ve Japon mevkidaşları ile ayrı ayrı görüşerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre Park, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Güney Kore'nin ev sahipliğinde Busan kentinde düzenlenen Güney Kore, Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde ayrı ayrı görüştü.

Park, Çinli mevkidaşı Vang ile görüşmesinde, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 19 Eylül 2018'de imzalanan askeri gerilimi azaltma anlaşmasını feshettiğine işaret ederek, Çin'den bu konuda "yapıcı rol oynamasını" istedi.

Park, ayrıca Kuzey Kore'nin "nükleer provokasyonlarının durdurulması ve nükleerden arındırılması" konusunda da Çin'in rol oynaması gerektiğini vurguladı.

İki bakan, ülkeleri arasındaki ilişkilerin "sağlıklı bir şekilde yürütülmesi" konusunda mutabık kaldı.

Park, Japonya Dışişleri Bakanı'yla da bir araya geldi

Park, Busan'da Japon mevkidaşı Kamikawa ile de görüştü.

İki bakan, Japonya ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin "yapıcı ve gelecek odaklı" bir şekilde geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca iki bakan, gelişmiş teknolojiler ve diğer alanlarda savunma işbirliğini artırma konusunda da hemfikir olduklarını bildirdi.