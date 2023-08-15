Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya ve ABD'ye işbirliği çağrısı yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore tehdidine karşı Japonya ve ABD ile işbirliğini güçlendirmek için çağrıda bulundu. Yoon, üçlü güvenlik işbirliğinin önemine dikkat çekerek, Kuzey Kore'nin saldırganlığını caydırmak için işbirliğinin gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki zirvenin ilişkilerin gelişmesi ve bölgedeki barışa katkı sağlaması açısından önemli olduğunu belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "Kuzey Kore tehdidi"ne karşı koyulması için Japonya ve ABD'ye işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Güney Kore'nin 1945'te Japonya'nın işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlandığı "Kurtuluş Günü"nde, Seul'deki Ewha Üniversitesi'nde konuştu.

Güney Kore, Japonya ve ABD arasındaki üçlü güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yapan Yoon, komşu ülke Japonya'nın Kuzey Kore'nin "saldırganlığını" caydırma konusundaki önemine dikkati çekti.

ABD, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze tehditlerini engellemek için Güney Kore, ABD ve Japonya'nın Kuzey Kore'nin askeri hareketlerinin verilerinin paylaşılmasında işbirliği yapmasının önemli olduğunu belirtti.

Yoon, söz konusu 3 ülke arasında 18 Ağustos'ta ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de yapılması beklenen zirvenin, ilişkilerin gelişmesinde ve Hint-Pasifik bölgesindeki barışa katkı sağlanmasında "mihenk taşı" olacağını kaydetti.

Kuzey Kore'ye "diyalog" çağrısı

Kuzey Kore'ye Ağustos 2022'de yaptıkları, nükleerden arındırılma konusunda sağlam adımlar atması halinde ekonomik yardım teklifinin hala geçerli olduğunu aktaran Yoon, Kuzey Kore'yi diyalog ve işbirliğine davet etti.

Yoon, "Güney Kore ve Japonya artık evrensel değerleri paylaşan ve ortak çıkarları için çalışan iki ülke. Güvenlik ve ekonomi açısından partner olan Güney Kore ve Japonya, işbirliği içinde dünyadaki barışa ve başarıya katkıda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

Japonya'nın 1950-1953 Kore Savaşı sırasında ülkesine yaptığı yardımlardan bahseden Yoon, ülkesi ve ABD arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Camp David'de askeri işbirliği planları yapılması bekleniyor

Associated Press'in haberine göre, ABD, Japonya ve Güney Kore arasında Camp David'de yapılacak zirvede, bu ülkelerin savunma ve güvenlik konularında işbirliğini derinleştirmeleri bekleniyor.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin zirvede, Kuzey Kore'nin nükleer programına karşı balistik füze savunması ve askeri işbirliği planları açıklaması beklendiğini aktarırken, söz konusu planların konuya ilişkin girişimlerden biri olacağına ve devamının gelmesinin beklendiğine dikkati çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 28 Temmuz'da yayımladığı yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'u Washington DC yakınlarındaki Camp David yerleşkesinde ağırlayacağını bildirmişti.