Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, BM Genel Sekreteri ile işbirliği konusunu görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guiterres ile Kore Yarımadası ve Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili işbirliği konusunu görüştü. Görüşmede, Kore Yarımadası'nda ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Güney Kore-BM işbirliğine ilişkin konular ele alındı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guiterres ile Kore Yarımadası ve Rusya- Ukrayna Savaşı'yla ilgili işbirliği konusunu görüştü.

Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, BM 78. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmede, Kore Yarımadası'nda ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Güney Kore-BM işbirliğine ilişkin konular ele alındı.

Yoon, Kuzey Kore'nin "provokasyonlarını caydırmak ve oradaki insan hakları şartlarını iyileştirmek" için BM ile çalışmaya istekli olduklarını aktardı.

Dünyada "karmaşık krizlerin" yaşandığı bu dönemde, BM merkezli küresel dayanışmanın altını çizen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkesinin "sorumluluklarını" yerine getireceğini ifade etti.

Yoon, BM Güvenlik Konseyi'nin kalıcı olmayan üyesi olarak aktif şekilde uluslararası toplumda barışı teşvik için çalışacaklarını vurguladı.

Rusya- Ukrayna Savaşı'na atıfta bulunan Yoon, Ukrayna'da barışın tesis edilmesi için planlarından bahsetti.

Guterres de Güney Kore'nin söz konusu alanlardaki faaliyetleri ve katkılarından dolayı minnettarlık duyduğunu ve ilerleyen dönemlerde bu alanlarda beraber çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Yoon, ülke liderleriyle de ikili görüşmeler yaptı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, BM Genel Kurulu kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle ikili ilişkileri ve ülkesinin World Expo 2030'a ev sahipliği teklifini görüştü.

Yoon, Fildişi Sahili, Monako, Lesotho, Surinam, Belize, Özbekistan ve Kazakistan liderlerinden, World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği yapmak için ülkesini desteklemelerini istedi.

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) üye ülkelerinin, kasımda oy birliğiyle belirleyeceği World Expo 2030 ev sahipliğine adaylar arasında Güney Kore'nin Busan, İtalya'nın Roma, Suudi Arabistan'ın Riyad şehirleri bulunuyor.