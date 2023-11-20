Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Çin, Rusya ve Kuzey Kore İlişkilerini Eleştirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin Pekin'e yarar sağlamayacağını belirtti. Yoon, bu üçlü işbirliğinin uluslararası itibar ve duruş için yararlı olmadığını ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "farklı çıkarlara" sahip Çin, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin Pekin'e yarar sağlamayacağını söyledi.

Londra seyahati öncesi The Telegraph gazetesine konuşan Yoon, Pekin'in, "farklı çıkarlara" sahip olduğu Moskova ve Pyongyang ile üçlü işbirliğini sürdürmesinin, Çin'in yararına olmayacağını belirtti.

Yoon, "Çin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının yanı sıra diğer uluslararası normları açıkça ihlal eden Kuzey Kore ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmesinin, uluslararası itibarı ve duruşu için yararlı olmayacağını dikkate alacağını düşünüyorum." dedi.

Kuzey Kore ve Rusya arasındaki "askeri işbirliği" ile ilgili endişelerini de dile getiren Yoon, söz konusu işbirliğinin "Kore Yarımadası'nın yanı sıra Kuzeydoğu Asya ve Avrupa'da da barışı tehdit eden kışkırtıcı bir eylem" olduğunu iddia etti.

Yoon, "Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamasının" yalnızca Ukrayna'daki savaşı uzatacağını belirterek, "Rusya'nın da bunun karşılığında Kuzey Kore'ye askeri teknoloji desteği vermesi, Kore Cumhuriyeti'nin (Güney Kore) güvenliğini ve bölgesel barışı tehdit eder." ifadesini kullandı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın daveti üzerine Londra'ya gidecek Yoon, davetin, ülkesinin, Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik öneminin işareti olduğunu sözlerine ekledi.