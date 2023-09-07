Güney Kore Devlet Başkanı Kuzey Kore'ye Yaptırımların Sıkı Şekilde Uygulanmasını İstedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının Hint-Pasifik bölgesi için 'varoluşsal tehdit' olduğunu belirterek, Pyongyang'a yönelik BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının 'sıkı şekilde' uygulanması çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının Hint-Pasifik bölgesi için "varoluşsal tehdit" olduğunu belirterek, Pyongyang'a yönelik BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının "sıkı şekilde" uygulanması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın Başkanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Yoon, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde (EAS) konuştu.

Yoon, hem ülkesinin hem de ASEAN'ın dayanışma içinde hareket ederek Hint-Pasifik'te kapsayıcılık, güven ve mütekabiliyet ilkelerini esas alan bir düzen kurarak bölgede özgürlük, barış ve refahı hedeflediğini belirtti.

Kuzey Kore'ye yönelik BMGK yaptırımlarına uyulması konusundaki "sorumluluğu" vurgulayan Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları, BMGK kararlarının ciddi bir ihlali, dünya barışına doğrudan bir meydan okuma ve bu toplantıya katılan tüm uluslar için varoluşsal bir tehdit." ifadelerini kullandı.

Yoon, Pyongyang'ın nükleer ve füze programları için finansman kaynaklarını engellemenin gerekliliğine dikkati çekerek, ülkelere bu konuda çağrıda bulundu.

Yoon, Japonya ve Çin ile sahip olunan üçlü mekanizmaları canlandırmak istiyor

Yoon, Güney Kore-Japonya-Çin zirvesi de dahil olmak üzere üçlü mekanizmaları canlandırmak için bu ülkelerle yakından çalışmayı planladığını söyledi.

Son dönemde kaydedilen gelişmeler sayesinde Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğinde yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Yoon, "Güney Kore, Japonya ve Çin arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılması da ASEAN+3 Zirvesi kapsamında işbirliğinde yeni bir sıçrama için basamak olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yoon, Kanada, Vietnam, Cook Adaları ve Malezya liderleri ile görüştü

Yoon, 43. ASEAN Zirvesi marjında Kanada, Vietnam, Cook Adaları ve Malezya liderleriyle ikili temaslarda bulundu.

İlk görüşmesini Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ile yapan Yoon, derin su kaynaklarının geliştirilmesi, denizcilik ve balıkçılık alanlarında ikili işbirliğini istişare etti.

Yoon, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinde Kanada'nın elektrikli araç batarya sektöründe Güney Koreli işletmelere vergi işlemlerinde sağladığı imtiyaz dolayısıyla teşekkür etti.

Trudeau da ikili ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmek için birlikte çalışmayı önerdi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile debir araya gelen Yoon, görüşmede FA-50 savaş uçakları ve helal sığır etinin Malezya'ya ihracatı konusundaki işbirliğini ele aldı.

Yoon, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşerek iki tarafın da kurmaya karar verdiği "Kapsamlı Stratejik Ortaklığın" tam anlamıyla geliştirilmesi çağrısında bulundu. Yoon, buna ek olarak ikili ticaretin artırılmasının önemini vurguladı.

Filipinler: Kuzey Kore, BMGK kararlarına tam olarak uymalı

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, 24. ASEAN-Güney Kore Zirvesi'nde konuşan Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Kuzey Kore'nin kıtalar arası balistik füze denemelerinden duyduğu endişeyi dile getirerek, Pyongyang'ın BMGK kararlarına uyması gerektiğini belirtti.

Marcos, "Bölgede barış ve istikrarın korunması adına, Kuzey Kore'nin son dönemde gerçekleştirdiği kıtalar arası balistik füze denemelerinden duyduğumuz ciddi endişeyi dile getiriyoruz. Kuzey Kore'nin tüm BMGK kararlarına tam olarak uyması gerektiğinin de altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.