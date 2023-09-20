Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki silah anlaşmasını kışkırtma olarak değerlendirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ve Rusya arasında yapılacak silah anlaşmasını ülkesine karşı doğrudan bir kışkırtma olarak değerlendirileceğini söyledi. Yoon, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in silah tedariki ve askeri işbirliği konularını görüşmesine atıfta bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ve Rusya arasında yapılacak silah anlaşmasını ülkesine karşı "doğrudan bir kışkırtma" olarak değerlendirileceğini söyledi.

Yoon, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulundaki konuşmasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "silah tedariki ve askeri işbirliği" konularını görüşmesine atıfta bulundu.

Pyongyang'ın nükleer ve füze programlarının sadece ülkesi için "doğrudan ve varoluşsal bir tehdit" oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesi ve dünya barışı için de "ciddi bir meydan okuma" olduğunu belirten Yoon, şu değerlendirmede bulundu:

"Kuzey Kore, Rusya'yı konvansiyonel silahlarla destekleme karşılığında kitle imha silahlarını geliştirmek için gerekli bilgi ve teknolojiyi elde ederse, bu anlaşma sadece Ukrayna'nın değil Güney Kore'nin de barış ve güvenliğini tehdit eden doğrudan bir kışkırtma olacak." dedi.

Yoon, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Rusya'nın BMGK kararlarını "açıkça ihlal eden" Kuzey Kore'den silah ve mühimmat almasının "çelişkili" olduğunu ifade ederek, ülkesinin müttefik ve ortaklarıyla birlikte dayanışma içinde hareket etmesiyle bu "yasa dışı kışkırtmanın" caydırılabileceğini kaydetti.