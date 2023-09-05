Güney Kore Devlet Başkanı: Kuzey Kore Tehdidi ASEAN Ülkeleri İçin Varoluşsal Bir Tehdit

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler için 'doğrudan ve varoluşsal bir tehdit' olduğunu belirtti. Yoon, ASEAN Zirvesi öncesi verdiği röportajda, bu tehditlere en iyi yanıtın ASEAN ülkeleri arasındaki birlik olduğunu vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarının, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler için "doğrudan ve varoluşsal bir tehdit" olduğunu belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, bugün başlayacak ASEAN Zirvesi öncesi, Endonezya'da yayın yapan Kompas gazetesine yazılı röportaj verdi.

Yoon, "Kuzey Kore'nin füze provokasyonlarını artırması ve nükleer tehditleri, ASEAN ülkelerine doğrudan ve varoluşsal riskler teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

ASEAN ülkeleri arasındaki birliğin, bu tehditlere verilebilecek en iyi yanıt olduğunu belirten Yoon, Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın doğrudan küresel barış ve istikrar ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yoon, bugün başlayıp 7 Eylül'e kadar sürecek ASEAN Zirvesi için bugün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da olacak.