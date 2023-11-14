Güney Kore Devlet Başkanı APEC Zirvesi'nde Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğini gündeme getirecek

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasındaki "askeri işbirliği" konusunu gündeme getireceğini belirtti.

Yoon, Associated Press'e (AP) yaptığı yazılı açıklamada, APEC Zirvesi'nde Kuzey Kore ve Rusya arasındaki "yasa dışı askeri işbirliğinin oluşturduğu güvenlik tehditlerine ve bu konuda işbirliğini güçlendirme" çabalarına dikkat çekeceğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin "yanlış adımlar atmasını önlemenin etkili yolunun", ülkesinin ve ABD kuvvetlerinin "caydırma kabiliyetini ve kararlılığını göstermek" olduğunu öne süren Yoon, Kuzey Kore'nin "kışkırtmalarının amacına ulaşamayacağını" savundu.

Yoon, Rusya ve Kuzey Kore'nin "olası askeri işbirliğinin", Kore Yarımadası, Kuzeydoğu Asya ve Avrupa'nın güvenliğini "tehdit ettiğini" ve uluslararası düzeni "baltaladığını" ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore'nin "kışkırtmalarına" ülkesinin ve ABD güçlerinin "müdahale" edeceği mesajını verdi.

Casus uydu fırlatmada olası başarısının, Kuzey Kore'nin "kıtalararası balistik füze kabiliyetinin üst seviyeye çıktığının göstergesi" olabileceğini kaydeden Yoon, bu duruma "güçlendirilmiş karşı tedbirler" geliştirmeleri gerektiğini belirtti.

Yoon, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, iklim krizi ve yüksek enflasyon gibi konularda APEC Zirvesi'ne katılan liderlere "güçlü dayanışma" çağrısında bulunacağını vurguladı.

ABD'nin San Francisco şehrinde düzenlenen APEC Zirvesi, 17 Kasım'a kadar devam edecek.