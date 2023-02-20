Güney Kore'den Kuzey Kore'ye ek yaptırım kararı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze denemelerine misilleme olarak, Pyongyang'ın nükleer ve füze geliştirme programıyla ilişkisi bulunan 4 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin son füze denemelerine misilleme olarak, Pyongyang'ın nükleer ve füze geliştirme programıyla ilişkisi bulunan 4 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi.

Kuzey Kore'nin son günlerde gerçekleştirdiği füze denemeleri Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırırken, Seul'den Pyongyang'a yönelik ek yaptırım kararı geldi. Güney Kore hükümeti, Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze geliştirme programıyla ilişkisi bulunan 4 kişi ve 5 kuruluşu daha yaptırım listesine ekledi. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, yaptırım listesine eklenen 4 kişinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yaptırımlarının delinmesinde rol aldığı, 5 kuruluşun ise kömür ihracatı yoluyla Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programına katkı sağladığı öğrenildi. Son yaptırımların BM Güvenlik Konseyi'nden bağımsız olduğu belirtilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetimi altında bağımsız olarak uygulanan yaptırımların sayısı 4'e yükseldi. Seul yönetimi son olarak geçtiğimiz 10 Şubat'ta Kuzey Kore'nin siber saldırıları ile ilişkisi bulunan birey ve kuruluşlara yönelik ek yaptırımlar duyurmuştu.

Kuzey Kore son günlerde ardı ardına gerçekleştirdiği füze denemeleri ile uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiş, Pyongyang yönetimi ise silah testlerinin ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri faaliyetlerine tepki olarak gerçekleştirildiğini açıklamıştı. - SEUL