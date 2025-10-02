Güney Kore'deki Veri Merkezi Yangını, 647 Devlet Hizmetini Etkiledi

Güney Kore hükümeti, geçtiğimiz hafta bir veri merkezinde çıkan yangının ardından devre dışı kalan 647 çevrimiçi devlet hizmetinden 335'inin hala kullanılamadığını açıkladı. Onarılarak yeniden erişime açılan hizmetlerin sayısı 112'de kaldı. İçişleri Bakanı Yun Ho-jung, "Mevcut onarım oranının halkın beklentilerinin altında kaldığının son derece farkındayız" dedi.

Güney Kore'nin Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) adlı veri merkezinde batarya patlaması sonucu çıkan yangının yol açtığı hasar ülkede hayatı etkilemeye devam ederken, Güney Kore hükümetinden son durumla ilgili yeni açıklama geldi. Güney Kore hükümeti, yangının ardından devre dışı kalan 647 çevrimiçi devlet hizmetinden 335'inin hala kullanılamadığını duyurdu. Onarılarak yeniden erişime açılan hizmetlerin sayısının 112'de, onarım oranının ise yüzde 17.3'te kaldığı bildirildi.

"Onarım oranının beklentilerin altında kaldığının farkındayız"

Güney Kore İçişleri Bakanı Yun Ho-jung, Cuma günü başlayacak olan 3 günlük tatil boyunca onarım çalışmalarının süreceğini belirterek, "Mevcut onarım oranının halkın beklentilerinin altında kaldığının son derece farkındayız. Ancak, hükümet ilgili tüm personel ve fonları tamamen seferber etmek ve onarım hızını artırmak için olay yerine ek personel göndermek üzere adımlar attı" ifadelerini kullandı.

Hükümet onarım çalışmaları için yedek fonlardan yararlanacak

Güney Kore İçişleri Bakan Yardımcısı Kim Min-jae ise yetkililerin NIRS'deki kesintisiz güç kaynağı sistemini değiştirmeye ve yangının başladığı sunucu odasındaki ekipmanları başka bir yere taşıyarak onarım çalışmalarını hızlandırmaya odaklandığını ifade etti. Hükümetin onarım çalışmalarını hızlandırmak için yedek fonlardan yararlanacağını aktaran Kim, bu fonların kullanımı konusunda Maliye Bakanlığı ile görüşmelere başlandığını belirtti.

Veri merkezinde çıkan yangın hayatı felç etmişti

Geçtiğimiz Cumartesi günü NIRS adlı veri merkezindeki bir güç kaynağı bataryasının 5'inci kattan zemin kata taşındığı sırada patlama meydana gelmişti. Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangın yaklaşık 10 saatlik çaba ile kontrol altına alınırken, para transferi, posta gönderimi ve devlet dairesi işlemleri dahil 647 çevrimiçi devlet hizmeti devre dışı kalmıştı. Yangının ayrıca 191 bin devlet memuru tarafından sisteme yüklenen 274.6 milyar sayfa belgeye eşdeğer 858 terabayt (TB) hacmindeki resmi veriyi yok ettiği açıklanmıştı. - SEUL