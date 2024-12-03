Üye Girişi
Haberler
Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti

Sıkıyönetime karşı parlamentonun kararı ortalığı karıştıracak

 Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi

Parlamento kapatıldı, vekiller binaya giremiyor

 Güney Kore'de tansiyon yüksek! Tanklar sokaklara indi, binlerce kişi Meclis'e gidiyor

Tanklar sokaklara indi bile! Binlerce kişi Meclis'e gidiyor
Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi

Ana muhalefet liderinin meclise girişi olay oldu! Canlı yayın açtı herkes izledi

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi

Güney Kore'de Sıkıyönetim İlan Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı güçlerle mücadele ve anayasal düzeni korumak amacıyla sıkıyönetim ilan etti. Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı, muhalefet halkı meclise çağırdı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ederken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak ve anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan etti. Yoon, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçlerin ortadan kaldırılacağını belirterek, özgür ve anayasal düzeni korumak için böyle bir tedbire başvurmaktan başka çare kalmadığını ifade etti.

Muhalefet partilerini ülkeyi krize sokmak için meclisi rehin almakla suçlayan Yoon, "Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum" dedi.

Yoon, konuşmasında ayrıca mecliste çoğunluğa sahip olan muhalefetteki Demokrat Parti'nin bu hafta bazı üst düzey savcıları görevden almak için verdiği önergeye ve hükümetin bütçe teklifini reddetmesine değindi.

Meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklandı.

Muhalefet halkı meclise çağırdı

Demokrat Parti'nin lideri Lee Jae-myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında, "Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen Ulusal Meclise gelin" dedi.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore wonu, ABD doları karşısında sert değer kaybı yaşadı. Güney Kore'nin müttefiki ABD henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

"Aksi halde cehenneme dönecek"
img

CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
img

Verilen ceza sonrası son sözleri sorulunca ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL? 2025 doktor maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı doktor maaşı kaç TL? Samsunspor 52 Orduspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor 52 Orduspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 2025 polis maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı polis maaşı kaç TL? 4 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 2025 öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı öğretmen maaşı kaç TL? 2025 memur maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı memur maaşı kaç TL? Ehliyet sınavında kaç soru var? Ehliyet sınavı kaç dk, kaç saat sürer? 4 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Sivasspor Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.