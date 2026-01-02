Güney Kore'de görevden alınan Yeol hakkında 6 aylık gözaltı kararı

Güney Kore'de mahkeme sıkıyönetim Etmesinin ardından görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında 6 ay daha gözaltında tutulması için yeni bir tutuklama emri çıkardı.

Güney Kore'de 3 Aralık 2024'te eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim edilmişti. Güney Kore Mahkemesi, Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yeol'un 6 ay daha gözaltında tutulması için yeni bir tutuklama emri çıkardı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, kararın Yeol'un delilleri yok etme olasılığına ilişkin endişeler nedeniyle alındığı kaydedildi.

52 gün tutuklu kalmış ve görevden alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yeol hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onaylamasıyla resmen görevden alınan Yeol, hakkında "ayaklanma" suçlaması ile ceza davası açılmıştı. Suçlamaları reddeden Yeol, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti.

Yoon'un "adaleti engelleme" suçundan hakim karşısına çıktığı davada iÖzel Savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada Yoon için 10 yıl hapis cezası talep etti.

Karar 16 Ocak'ta

Yoon Suk Yeol'un, "adaleti engelleme" suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapsi istenmişti. "Ayaklanmaya liderlik etmek" dahil farklı suçlamalara konu 3 davada daha yargılanan Yoon'un, "adaleti engelleme" davasında alacağı cezanın tutukluluk süresinin dolmasına 2 gün kala, 16 Ocak'ta açıklanması bekleniyor. Bunun, Yoon'un sıkıyönetim kapsamında yargılandığı davalar arasında karara bağlanan ilk dava olacağı belirtiliyor. - SEUL