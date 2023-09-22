Güney Kore'de Demokrat Parti lideri Lee Jae-myung, savcı diktatörlüğüne karşı demokrasiyi koruma çağrısı yaptı

Güney Kore'de, hakkındaki yolsuzluk iddiasının ardından "muhtemel tutuklama" kararıyla karşı karşıya kalan muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) lideri Lee Jae-myung, "savcı diktatörlüğüne karşı demokrasiyi koruma" çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Lee, Ulusal Meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "savcı diktatörlüğüne karşı demokrasiyi koruma" çağrısı yapan Lee, "Savcıların pervasızlığı ve diktatörlüğüne son verilerek halkın dirliği ve demokrasi korunmalı." ifadesini kullandı.

Lee, partisine yönelik olarak da birlik çağrısı yaptı ve "DP parçalanırsa, savcı diktatörlüğünün baskısı yoğunlaşacak ve sonuçları doğrudan halkın omuzlarına düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Dokunulmazlığı kaldırılan DP lideri Lee'nin hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilmesi için Seul Bölge Mahkemesinde duruşma yapılacak.

Lee, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddiasıyla rüşvet ve yolsuzluk yapmakla itham ediliyor.