Güney Kore, Çin'in Kuzey Koreli Mültecileri Geri Göndermesini Protesto Ediyor

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Çin'in Kuzey Kore'den kaçanları ülkelerine geri göndermesini 'vahim bir insan hakları olayı' olarak nitelendirdi. Hwang, geri gönderilen Kuzey Korelilerin ülkelerinde karşılaşabilecekleri ölüm cezası gibi cezalar konusunda son derece endişeli olduklarını ifade etti.

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Hwang Joon-kook, Çin'in Kuzey Kore'den kaçanları ülkelerine geri göndermesini "vahim bir insan hakları olayı" olarak nitelendirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Hwang, Çin'in yaklaşık 600 Kuzey Koreliyi, ülkelerine "zorla geri göndermesine" ilişkin açıklamada bulundu.

Hwang, "Bir daha asla yaşanmaması gereken bu vahim insan hakları olayını şiddetle protesto ediyoruz." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumu "hak ettikleri yaşamı arayan bu insanların haklarını korumaya" çağıran Hwang, geri gönderilen Kuzey Korelilerin ülkelerinde karşılaşabilecekleri ölüm cezası gibi cezalar konusunda son derece endişeli olduklarını ifade etti.

Hwang, "Özgürlüğe giden uzun ve meşakkatli yolda hayatları dahil her şeyi riske atan Kuzey Kore'den kaçanların zorla ülkelerine geri gönderilmelerine tanık olmak hem dehşet verici hem de yürek parçalayıcı." diye konuştu.

Güney Kore, geri gönderilen Kuzey Koreliler için Pekin'e endişesini iletmişti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Koo Byoungsam, Çin'de bulunan yaklaşık 600 Kuzey Korelinin ülkelerine geri gönderildiğine ilişkin haberlerin ardından, "Çin'in kuzeydoğusundaki 3 eyalette yerleşik çok sayıda Kuzey Korelinin ülkelerine iade edildiğinin doğru olduğu anlaşılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkelerine geri gönderilenlerin arasında kaç kişinin ilticacı, hasta ya da sabıkalı olduğuna dair net bilgi edinemediklerini belirten Koo, Kuzey Kore'den kaçan hiç kimsenin ülkesine zorla geri gönderilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Çin'e konuya dair endişelerini ve net tutumlarını sert şekilde ilettiklerini bildirmişti.

Geçen hafta yerel bir gazete, Çin'in Cilin ve Liaoning eyaletlerinde bulunan yaklaşık 600 Kuzey Koreliyi, Hangcou'da düzenlenen Asya Olimpiyatları'nın hemen ardından Dandong ve Hunçun sınır kentleri üzerinden ülkelerine zorla geri gönderdiğini yazmıştı.

Birleşmiş Milletler Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Elizabeth Salmon, Çin'de 2 binden fazla Kuzey Korelinin tutuklu bulunduğunu tahmin ettiklerini açıklamıştı.