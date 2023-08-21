Güney Kore, BMGK'nin Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri toplantısını memnuniyetle karşıladı

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Güney Kore, konunun BMGK'de değerlendirilmesine devam edilmesi için çaba göstereceğini belirtti.

Güney Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 17 Ağustos'ta Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleriyle ilgili yaptığı toplantıyı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, BMGK'de 6 yılın ardından ilk kez Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinin ele alınmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlık, toplantıya Kuzey Kore'nin faaliyetlerinden etkilenen ülkelerden biri olarak katılan Güney Kore'nin, konunun 2024-2025 yıllarında BMGK'de değerlendirilmesine devam edilmesi için "çabalayacağının" altını çizdi.

Açıklamada, toplantının "Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerine ilişkin küresel farkındalık yaratma fırsatı oluşturduğu" belirtildi.

Arnavutluk, Japonya ve ABD tarafından talep edilen ve 17 Ağustos'ta düzenlenen BMGK toplantısında Kuzey Kore'nin "uluslararası güvenliğe yönelik tehdidi" ve ülkedeki insan hakları ihlalleri değerlendirilmişti. Bu, 15 üye ülkenin 2017'den itibaren konuya ilişkin düzenlediği ilk toplantı olmuştu.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Gıng Şuang, BMGK'nin diğer bir toplantısında, Kuzey Kore'deki "insan hakları ihlallerinin" BMGK'de görüşülmesini eleştirerek, Konseyin amacının uluslararası barış ve güvenliği sağlamak olduğunu ancak "Kuzey Kore'deki hak ihlallerinin uluslararası barışı ve güvenliği tehdit etmediğini" savunmuştu.

Öte yandan Kuzey Kore'nin Uluslararası Örgütlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Son Gyong, ülkedeki insan hakları ihlallerinin görüşülmesi için BMGK'nin toplanmasını talep eden ABD'ye tepki göstererek, bunu ülkenin "onuruna ve egemenliğine yönelik şiddetli bir ihlal" olarak nitelendirdi.