Güney Kore Birleşme Bakanı Kuzey Koreli Kaçakların İadesi Konusunda Çin'e İşbirliği Çağrısı Yaptı

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore'den Çin'e kaçıp burada tutuklanan kişilerin Kuzey'e iade edilmemesi için işbirliği çağrısında bulundu. Kim, kaçaklara uluslararası standartlara uygun ve insani muamele edilmesinin önemini vurguladı ve Güney Kore'nin tüm Kuzey Korelileri kabul etmeye istekli olduğunu belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore'den Çin'e kaçıp burada tutuklanan kişilerin Kuzey'e iade edilmemesi için işbirliği çağrısında bulundu.

Yonhap'ın haberine göre Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'e kaçan Kuzey Korelilerin "sığınmacı" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Kim, Kuzey Kore'den Çin'e kaçıp orada tutuklanan kişilerin iade edilmemesi gerektiğini kaydederek "Çin'de tutuklu bulunan Kuzeyliler ve onların (Kuzey'e) zoraki iadesi konularında Çin hükümetine işbirliği çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaçaklara uluslararası standartlara uygun ve insani muamele edilmesinin önemini vurgulayan Kim, bu kişilerin Güney Kore dahil, istedikleri ülkeye gidebilmesi gerektiğini kaydetti.

Kim, Güney Kore'nin ülkeye gelmek isteyen tüm Kuzey Korelileri kabul etmekte istekli olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Merkezi (NKDB) verilerine göre, ülkeye iade edilen 8 bin 148 kaçağın yüzde 98'i Çin tarafından gönderildi.