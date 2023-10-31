Güney Kore Başbakanı Malavi'den World Expo 2030 için destek istedi

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'dan ülkesinin World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği yapma teklifi için destek istedi. Han, Afrika ve Avrupa'dan 5 ülkeyi ziyaret ederek destek arayışında.

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, ülkesinin World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği yapma teklifine Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera'dan destek istedi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada Han'ın Afrika ve Avrupa'dan 5 ülkeye, ülkesinin World Expo 2030 teklifine desteklerini görüşmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla 7 günlük ziyaretine başladığı bildirildi.

Afrika ülkesi Malavi'nin başkenti Lilongve'ye dün ulaşan Han, Malavi Devlet Başkanı Chakwera ile tarım, eğitim ve sağlık alanlarında ikili ilişkileri görüştü.

Başbakan Han, ziyareti esnasında ülkesinin World Expo 2030'a Busan'da ev sahipliği teklifi için Malavi'nin desteğini istedi.

Han'ın Malavi ziyareti, 1965'te diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ülkeye yapılan ilk üst düzey ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Malavi'nin ardından Han, Afrika ziyaretinin ikinci durağı olan Togo'ya geçti.

Başbakanın daha sonra Kamerun, Norveç ve Finlandiya'yı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) üye ülkelerinin, kasımda oy birliğiyle belirleyeceği World Expo 2030'un ev sahipliğine adaylar arasında Güney Kore'nin Busan, İtalya'nın Roma, Suudi Arabistan'ın Riyad şehirleri bulunuyor.