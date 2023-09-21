Güney Kore Başbakanı görevden alındı

Güney Kore'de muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'te, "görevinde yetersiz" olduğu iddiasıyla Başbakan Han Duck-soo'nun görevden alınmasına dair önerge kabul edildi.

Yonhap'ın haberine göre, önerge 116 aleyhteki oya karşı muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) desteğiyle 175 oyla meclisten geçti.

Böylelikle, Güney Kore Ulusal Meclisi'nde ilk kez bir Başbakanın azline yönelik önerge kabul edildi.

DP lideri Lee Jae-myung'un hakkındaki yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına dair savcılık isteminin ardından 19 Eylül'de muhalefet partisi, Başbakan Han'ın görevden alınmasına dair önergeyi meclise sunmuştu.

Öte yandan, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) ise DP'yi söz konusu önergeyle Lee'nin tutuklanmasını "sulandırmaya" çalışmakla itham etti.

Ayrıca, DP, Yoon Suk Yeol yönetiminden Dışişleri Bakanı Park Jin ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in istifasını isteyen önergelerini meclisten geçirmiş ancak Devlet Başkanı Yoon ise bunları reddetmişti.

Meclis, Lee'nin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik önergeyi kabul etti

Muhalefet lideri Lee'nin, hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklanması için Ulusal Meclisi'n onayını talep eden önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

DP'nin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis'te görüşülen ve Lee'nin dokunulmazlığını kaldırarak tutuklanmasına yol açabilecek önerge, aleyhteki 136 oya karşı 149 kabul oyu ile parlamentodan geçti.

DP lideri Lee, "skandal dolu" imar projesi ve bir şirketin Kuzey Kore'ye yasa dışı para havalesine karıştığı iddiasıyla rüşvet ve diğer suçlamalarla itham ediliyor.

Öte yandan, Lee hakkında tutuklama emri çıkarılıp çıkarılmayacağına karar vermek üzere bir duruşma yapılacak.

Lee, açlık grevine başlamıştı

Lee, hükümetin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin politikasına tepki olarak 31 Ağustos'ta açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Ana muhalefet lideri, Yoon'dan, insanlardan geçim kaynaklarını ve demokrasiyi "yok ettikleri için" özür dilemesi, seyreltilmiş radyoaktif suyun tahliyesine karşı olduğunu ifade etmesi ve kabineyi yeniden yapılandırması talebinde bulunmuştu.

Açlık grevinin 19'uncu gününde sağlık durumunun kötüleşen Lee, dün hastaneye kaldırılmıştı.