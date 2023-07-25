Güney Kore Anayasa Mahkemesi, İzdihamda Sorumluluğu Bulunan Bakanın Azledilmesini Reddetti

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclis İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in başkent Seul'de 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda sorumluluğu bulunduğu için azledilmesi yönündeki kararını oy birliğiyle reddetti. Mahkeme, Bakan Lee'nin görevini yerine getirmediği sonucuna varmanın 'imkansız' olduğunu bildirdi. Bakan Lee, mahkeme kararının ardından endişeye yol açtığı için özür diledi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Ulusal Meclisin İçişleri Bakanı Lee Sang-min'in başkent Seul'de 159 kişinin hayatını kaybettiği izdihamda sorumluluğu bulunduğu için azledilmesi yönündeki kararını oy birliğiyle reddetti.

Yonhap'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Güney Kore Ulusal Meclisinin Bakan Lee'in azledilmesi yönündeki kararından 167 gün sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, Ulusal Meclisin 159 kişinin yaşamını yitirdiği Itaewon'daki Cadılar Bayramı izdihamında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle Bakan Lee'yi görevinden azletme kararını reddetti.

Lee'nin izdihamı engellemeye yönelik adımlar atıp atmadığını ve hükümetin müdahalesinin yeterli olup olmadığını görüşen Mahkeme, Bakan'ın görevini yerine getirmediği sonucuna varmanın "imkansız" olduğunu bildirdi.

Böylece Bakan Lee, görevine iade edildi.

Bakan Lee, endişeye yol açtığı için özür diledi

Mahkeme kararının ardından Lee, kamuoyunda endişeye yol açtığı için özür dileyerek ülkenin "böyle bir felaketin tekrarının yaşanmaması için birlik olması" gerektiğini söyledi.

Ulusal Meclis, Lee'nin azledilmesine karar vermişti

Güney Kore Ulusal Meclisi, 8 Şubat'ta Lee'nin Itaewon'daki izdihamla ilgili sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle azledilmesine karar vermişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ofisinden yapılan açıklamada, azil kararı "utanç" olarak nitelendirilmişti.

Açıklamada, "Bu, parlamentarizmin terk edilmesidir. Karar, parlamento tarihine bir utanç olarak geçecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Itaewon'da Cadılar Bayramı izdihamı

Başkent Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim 2022'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham yaşanmıştı.

İzdihamda, 159 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.