Güney Kore, ABD ve Japonya Savunma Bakanları Güvenlik İşbirliği Anlaşmalarını Ele Aldı

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın savunma bakanları, ülke liderleri arasında geçen ay yapılan füze uyarı verilerinin paylaşımı ve ortak askeri eğitim planlarını da içeren güvenlik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin süreçleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Güney Kore, ABD ve Japonya'nın savunma bakanları, ülke liderleri arasında geçen ay yapılan füze uyarı verilerinin paylaşımı ve ortak askeri eğitim planlarını da içeren güvenlik işbirliği anlaşmalarının uygulanmasına ilişkin süreçleri telefon görüşmesinde ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD ve Japon mevkidaşları Lloyd Austin ve Yasukazu Hamada dün telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD, Güney Kore ve Japonya liderlerinin ağustosta ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de yaptığı görüşmede füze uyarı verilerinin paylaşımı ve ortak askeri eğitim planlarını da içeren güvenlik işbirliği anlaşmasının uygulanmasına ilişkin süreçleri ele alan üç bakan, Kuzey Kore'nin geçen ay uzay roketi olduğu iddia edilen füzeyi fırlatması da dahil olmak üzere "provokasyonları" da kınadı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, telefon görüşmesinin üç ülke arasında yakın güvenlik işbirliği ve dayanışmayı gösterdiğini bildirdi.

Camp David Zirvesi

ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.