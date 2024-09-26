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Güney Kıbrıs liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "federasyon" çağrısı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon" kurulmasına yönelik görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon" kurulmasına yönelik görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, New York'ta düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na hitap etti. Kıbrıs'ta barış görüşmelerine değinen Nikos Christodoulides, "Kıbrıs sorununa uygulanabilir bir çözüm için müzakerelerin tek çerçevede, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararlarında tanımlandığı şekilde ve AB hukuku, değerleri ve ilkeleriyle tamamen uyumlu, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çağrısında bulunan ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca yeniden başlatılması için tüm çabayı göstermeye devam etmeye kararlıyım" dedi. Christodoulides, "Bu salonda en son karşınıza çıktığımdan beri barış sürecini yeniden başlatmak için her türlü çabayı gösterdik. Barış yolundan başka bir alternatif yok. Kararlıyım ve bugün müzakere masasına oturmaya hazırım. Yarın değil, bugün. Kıbrıs'ın geleceği, çocuklarımızın yeniden birleşmiş, müreffeh, yaşayabilir bir Avrupa devleti olarak geleceği konusunda net bir vizyonum var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye ve Kıbrıs her zaman komşu olarak kalacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Rum lider, "Sayın Erdoğan'a şunu söylüyorum: Şimdi uluslararası hukuka ve barışa olan bağlılığınızı yerine getirmenin zamanı. Barış, iş birliği ve ortak çalışmadan oluşan yeni bir yol çizebileceğimize kesinlikle inanıyorum. Coğrafyayı değiştiremeyiz. Bu bir fırsattır. Türkiye ve Kıbrıs her zaman komşu olarak kalacaktır. Yakınlığımızı bir söze dönüştürelim. Gelin, tüm bölge için dönüştürücü olabilecek bir barış mirasını hep birlikte inşa edelim" diye konuştu.

Erdoğan: "Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Eylül Salı günü gerçekleştirdiği BM 79. Genel Kurulu hitabında, Türkiye'nin her konuda yapıcı iş birliğine hazır olduğunu ifade etmişti. Erdoğan, "Komşularımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye'nin anahtar rolü yadsınamaz. Kıbrıs Adası'nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye'nin, Ada'nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti. O günden bugüne kadar Ada'da barış ve sükunet hakim oldu. Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye'ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir. Ada'da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır. Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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