Güney Kıbrıs lideri Christodoulides'ten "Türkiye AB toplantılarına davet edilsin" önerisi

Güncelleme:
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin gayrıresmi Avrupa Birliği (AB) toplantılarına davet edilmesini önerdi ve bu adımın AB-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir sinyal verebileceğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Christodoulides, Financial Times'a verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Christodoulides, "AB- Türkiye ilişkilerine yaklaşımımızı değiştirdik. Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Türkiye her zaman Kıbrıs'ın komşusu olacak, bu yüzden Avrupa Birliği'ne yakın bir komşuyu tercih ederim" dedi. Christodoulides, 1 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Gübey Kıbrıs'ta düzenlenecek gayriresmi AB toplantılarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın veya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davet edilmesini önerdi. Christodoulides, "Bu bir AB başkanlığı, sadece Kıbrıs'ın başkanlığı değil. AB-Türkiye ilişkileri açısından olumlu bir mesaj verecektir" ifadelerini kullandı. Christodoulides ayrıca "adanın yeniden birleşmesi" için müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek verdiğini, KKTC Cumhurbaşkanlığına Tufan Erhürman'ın seçilmesinin müzakerelere yeni bir umut getirdiğini öne sürdü. AB ile Türkiye arasında güven artırıcı önlemler atılması çağrısında bulunan Christodoulides, "Türk iş insanları için vize serbestisi ile başlayabiliriz. Aynı zamanda Türkiye, Kıbrıs bayraklı gemiler için bir liman açabilir. 1987'den beri Kıbrıs bayraklı hiçbir gemi Türkiye'ye yanaşamıyor" dedi. Christodoulides yine de bazı AB üye ülkelerinin bu açılıma karşı çıkabileceğini belirtti. - LARNAKA

