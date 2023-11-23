Güney Amerika Ülkeleri İklim Krizini Ele Aldı

Brezilya'da bir araya gelen Güney Amerika ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları, "1. Güney Amerika Diyalog Toplantısı" kapsamında, bölgesel barışı ve iklim krizini ele aldı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Itamaraty Sarayı'nda yapıldı.

1. Güney Amerika Diyalog Toplantısı'na Güney Amerika ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanları katıldı.

Burada Kolombiya adına söz alan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Elizabeth Taylor Jay, bölgesel entegrasyonun önemine vurgu yaparak, iklim kriziyle mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Jay, Kolombiya'nın uluslararası hukuku ve bölgesel barışı "oldukça" önemsediğini belirterek, Gazze Şeridi'nde barışın sağlanması ve Filistin devletinin tam olarak tanınması gerektiğini kaydetti.

Amazon Ormanları'nın Dünya için değerini hatırlatan Jay, gelecek nesillerin korunması için iklim kriziyle mücadelede somut önlemler alınmasını istedi.

Haiti'de uzun yıllardır devam eden insani krize de değinen Jay, bu ülkeye, istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını belirtti.