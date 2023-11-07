Güney Afrika ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İlişkileri Görüştü

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. İki bakan, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin çatışması konularını masaya yatırdı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, yürütme başkenti Pretorya'da gerçekleşen görüşmede, iki bakan ikili ilişkilerin yanı sıra devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail- Filistin çatışması konularını masaya yatırdı.

İki bakan görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Pandor, burada yaptığı açıklamada, Afrika'nın yıllar boyunca çok sayıda çatışmaya tanık olduğunu ve zorlu savaşların üstesinden geldiğini belirterek, "Kıta olarak barışı inşa etmek için çabalamaya devam ediyoruz. Çatışmaların barışçıl çözümüne yönelik bir kültürün geliştirilmesi ve herhangi bir anlaşmazlığın çözüm yolu olarak diplomasi ve barışın öneminin desteklenmesi yönünde çalışmaya gayret edeceğiz." dedi.

Pandor, Güney Afrika'nın kıtada ve dünya genelinde çatışmaların sona erdirilmesi için barışçıl çözümleri teşvik ettiğine değinerek, uluslararası toplumu düşmanlıkların derhal durdurulması yönündeki çağrıyı daha yüksek sesle dile getirmeye çağırdı.

Gazze'ye acilen ve koşulsuz şekilde tıbbı malzeme ve insani yardım sağlanması çağrısında bulunan Pandor, "Bu nedenle, sürdürülebilir barış için, İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması amacıyla, ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının tam olarak uygulanması daha aciliyet kazandı. Cumhurbaşkanı Mandela'nın söylediği gibi, Filistin halkı özgür değilse Güney Afrika'nın mücadelesinin tamamlanmayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kubela da 1998 yılında beri Güney Afrika'yı ziyaret eden ilk Ukrayna Dışişleri Bakanı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, öte yandan dışişleri bakanları düzeyinde ikili temaslara bu kadar uzun süre ara verilmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Kubela, iki ülke arasındaki diyaloğun derinleştirilmesinin, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış formülünün uygulanması, ticaretin geliştirilmesi, tecrübe paylaşımı ve Afrika çapında tarımsal üretimin arttırılması gibi konuların başarılı şekilde ele alınmasına olanak sağlayacağını ifade etti.

Ukrayna'nın İsrail-Filistin çatışmasını endişeyle takip ettiğini belirten Kubela, "Bölgede iki devletli çözüm ilkesine dayalı adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesini diliyoruz" dedi.