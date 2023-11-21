Güney Afrika Parlamentosu İsrail Büyükelçiliğinin Kapatılmasını Kabul Etti

Güney Afrika parlamentosu yapılan oylamada, başkent Pretoria'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasına yönelik verilen önerge 91'e karşı 248 oyla kabul edildi. İsrail ve Güney Afrika arasındaki siyasi kriz derinleşti.

Güney Afrika parlamentosu yapılan oylamada, başkent Pretoria'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasına yönelik verilen önerge 91'e karşı 248 oyla kabul edildi.

İsrail ve Güney Afrika arasındaki siyasi kriz derinleşti. İsrail'in Güney Afrika Büyükelçisi Eli Belotserkovsky'nin Güney Afrika tarafından yapılan son açıklamaların ardından dün istişareler için geri çağırması sonrası Güney Afrika parlamentosunda başkent Pretoria'daki İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasına yönelik verilen önerge oylandı.

Oylamada 91'e karşı 248 oyla İsrail Büyükelçiliğinin kapatılmasına yönelik önerge kabul edildi. Büyük ölçüde sembolik olan kararın uygulanıp uygulanmayacağı Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa hükümetine bağlı olacak.

Güney Afrika-İsrail krizi

Bu ayın başında Güney Afrika, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara tepki olarak İsrail'deki büyükelçisini ve diplomatik misyonunu geri çağırmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Güney Afrika'da iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi (ANC) partisinin bir sözcüsü, partinin "İsrail rejiminin soykırım eylemlerine seyirci kalamayacağını" söylemişti. Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Katar ziyareti sırasında ülkesinin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet ettiğini ifade etmişti. - PRETORIA