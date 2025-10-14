Haberler

Güney Afrika'dan İsrail Aleyhine Soykırım Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle açtıkları soykırım davasının, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekilmeyeceğini açıkladı. Ramaphosa, Uluslararası Adalet Divanı'nda davanın devam ettiğini belirtti.

Ramaphosa, anlaşmanın davaya hiçbir etkisi olmayacağını belirterek, "Dediğim gibi, dava devam ediyor ve şimdi İsrail'in mahkemeye sunduğumuz dilekçelere cevap vermesi gereken aşamaya gelindi. Uluslararası Adalet Divanı'nın delillerin sunulması ve incelenmesi için bir tarih belirlemesinden sonra, önümüzdeki yılın ocak ayına kadar bunu yapmak zorundalar" dedi.

Güney Afrika tarafından 29 Aralık 2023'te BM'nin en üst düzey yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhinde soykırım davasına, Türkiye, Mısır, Kolombiya, İrlanda ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke dahil olmuştu. - CAPE TOWN

