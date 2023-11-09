Güney Afrika'da iktidar partisi ANC, rüşvet iddialarıyla gündemde

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), kabinedeki 3 bakanın bir istihdam projesi için, üst düzey yetkililer aracılığıyla rüşvet talep ettiklerini öne süren Thuja Capital Fund isimli yatırım firmasının Üst Yönetici (CEO) Mthunzi Mdwaba'ya karşı karalama davası açtı.

ANC Genel Sekreteri Fikile Mbalula, basına yaptığı açıklamada, İstihdam ve Çalışma Bakanı Thulas Nxesi, Yüksek Öğrenim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Blade Nzimande ve Maliye Bakanı Enoch Godongwana'nın, bir istihdam yaratma projesi için firmaya yaklaşık 270 milyon dolar aktarılması karşılığında yüzde 10 komisyon talep ettiklerine yönelik Mdwaba'nın iddialarını yalanladı.

Mbalula, rüşvet iddiasının ANC'ye karşı itibarsızlaştırma girişiminin bir parçası olduğunu belirterek, Thuja Capital Fund CEO'su Mdwaba'ya karşı karalama davası açtıklarını belirtti.

Bakan Nxesi de yaptığı açıklamada, hakkında öne sürülen rüşvet iddiasının "yanlış ve iftira niteliğinde" olduğunu ifade ederek, bu iddiaya yönelik tek bir kanıt dahi sunulamadığını söyledi.

Nxesi, daha önce Mdwaba'ya yönelik açılan soruşturmanın, bu kişinin çeşitli usulsüzlüklere karıştığını ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Mdwaba'nın bana yönelik saldırıları, iki yıl önce onun Uluslararası Çalışma Örgütü'ndeki (ILO) adaylığına verdiğimiz desteği geri çekmek zorunda kaldığımız zaman başladı." ifadelerini kullandı.

Rüşvet iddiası

Mdwaba, daha önce basına yaptığı açıklamada, bahsi geçen üç bakan adına hareket eden üst düzey yetkililerin, 250 bin kişiye istihdam yaratması planlanan bir proje için, İstihdam ve Çalışma Bakanlığına bağlı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Thuja Capital Fund'a 5 milyar Güney Afrika randı (yaklaşık 270 milyon dolar) aktarılması karşılığında, 500 milyon rand (yaklaşık 27 milyon dolar) rüşvet talep ettiklerini öne sürdü.

İstihdam ve Çalışma Bakanlığına bağlı "Productivity SA" isimli kamu kuruluşunun eski başkanı Mdwaba, iktidar partisi ANC Genel Sekreterliğinin de bu rüşvet talebinde pay sahibi olduğunu iddia etmişti.