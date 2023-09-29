Güney Afrika'da düzenlenen 9. BRICS Parlamento Forumu sona erdi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 9. BRICS Parlamento Forumu, Afrika Serbest Ticaret Anlaşması ve BRICS ile Afrika Ortaklığının derinleştirilmesi konularını ele aldı. Forumda üye ülkeler arasında işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Rusya'nın tek delegeyle katıldığı forumda, gelecek yıldan itibaren BRICS'e katılması planlanan İran delegasyonu Batı karşıtı eleştirilerde bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 27-29 Eylül'de "Afrika Serbest Ticaret Anlaşmasının Uygulanmasının Hızlandırılması ve BRICS ile Afrika Ortaklığının Derinleştirilmesi için Çok Taraflılık ve Parlamenter Diplomasiden Yararlanma" temasıyla düzenlenen 9. BRICS Parlamento Forumu sona erdi.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan meydana gelen BRICS ekonomik topluluğu ülkelerinden yaklaşık 250 parlamenter, Johannesburg kentindeki Empire Palace Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen forumda bir araya geldi.

Güney Afrika Parlamentosundan yapılan açıklamada, forum kapsamında üye ülkelerin parlamentoları arasında işbirliği konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, BRICS ülkelerinden parlamenterlerin forumda sürdürülebilir kalkınma, iklim değişikliği, insan hakları, küresel anlamda barış, güvenlik, adalet ve eşitliğin sağlanması gibi konuları ele aldığı ifade edildi.

Rusya foruma yalnızca 1 milletvekiliyle katıldı

Güney Afrika'nın ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) Milletvekili Emma Louise Powell, forum sonrası basına yaptığı açıklamada, BRICS ülkeleri milletvekillerinin foruma yeterince katılım göstermemesine dikkati çekti.

Powell, Rusya'nın foruma yalnızca tek delegeyle katıldığını, bu durumun Rusya'nın, Ukrayna yönelik savaşı sonrası uğradığı diplomatik izolasyonun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Forumdaki tartışmaları, "Batı karşıtı propaganda sohbetleri" olarak nitelendiren Powell, gelecek yıldan itibaren BRICS'e katılması planlanan İran delegasyonunun forumda Batı karşıtı sert eleştirileri dile getirdiklerini söyledi.

BRICS

Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını, küresel hasılanın ise yüzde 30'undan fazlasını oluşturan BRICS ülkeler grubu, üye ülkelerin liderlerinin her yıl düzenlenen zirvelerde bir araya gelip, küresel meseleleri ve karşılıklı işbirliği konularını tartıştıkları uluslararası bir platform.

Bakanlar düzeyinde de her yıl düzenli toplantılar gerçekleştiren BRICS grubu, üye ülkeler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Öte yandan BRICS kararlarının, üye ülkeler açısında bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Topluluk şimdilik ekonomik işbirliklerine dayalı bir yol seyrediyor.

Bununla birlikte çok geniş bir coğrafyadan üye alımlarıyla genişleyen BRICS topluluğunun, gelecekte küresel sistemde daha güçlü bir aktör olması bekleniyor.

BRICS Parlamento Forumu ise üye ülkeler arasında sosyal, politik ve ekonomik konularda iş birliğini teşvik eden parlamentolar arası bir forum olma özelliği taşıyor.