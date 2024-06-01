Güney Afrika'da ANC 30 yıl sonra çoğunluğu kaybetti

Güney Afrika'da 1994'te yapılan ilk demokratik seçimden bu yana iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 30 yıl sonra parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyetinde 29 Mayıs Salı günü yapılan parlamento seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları açıklandı. Güney Afrika Seçim Komisyonundan (IEC) yapılan açıklamaya göre şu ana kadar oyların yüzde 99.5'i sayıldı. Ülkenin ayrımcı ve ırkçı bir politika sistemi olan apartheid rejiminin sona erdiği 1994'te yapılan ilk demokratik seçimde iktidara gelen Afrika Ulusal Kongresi (ANC), oyların yüzde 40.21'ini aldı ve 30 yıl sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybetti. Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise oyların yüzde 21,63'ünü alarak sandıktan ikinci çıktı. Üçüncü sırada ise yüzde 14.61 oyla eski Devlet Başkanı Jacob Zuma liderliğindeki Ulusun Mızrağı (MK) yer aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 58.59'da kaldı.

Devlet başkanını Ulusal Meclis seçiyor

Güney Afrika'da devlet başkanı halk tarafından değil, Ulusal Meclis'te yapılan oylamayla salt çoğunluk esasına göre seçiliyor. Partiler aldıkları oy oranına göre parlamentoda sandalye sahibi oluyor ve milletvekilleri seçimden sonra devlet başkanını seçiyor. Apartheid rejiminin sona erdiği 1994'te demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın partisi olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 30 yıldır parlamentoda çoğunluğa sahipti. Ancak ilk sonuçlar mevcut Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa liderliğindeki ANC'nin ilk kez salt çoğunluğu elde edemediğini gösteriyor. Hiçbir partinin ülkeyi yönetmek için gerekli çoğunluğa ulaşamaması sonucu ülkede koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

ANC, 2019'da yapılan son seçimde yüzde 57.5 oranında oy almıştı. Son yıllarda yaşanan ekonomik durgunluk, işsizliğin artması ve yaşanan elektrik kesintileriyle iktidar partisine destek azalmıştı. - CAPE TOWN