Güney Afrika'da 7 muhalefet partisi ittifakı liderliğini John Steenhuisen üstlenecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler öncesi 7 muhalefet partisinin kurduğu ittifaka, ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) lideri, Avrupa kökenli beyaz siyasetçi John Steenhuisen liderlik edecek.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler öncesi 7 muhalefet partisinin kurduğu ittifaka, ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) lideri, Avrupa kökenli beyaz siyasetçi John Steenhuisen liderlik edecek.

DA, Inkatha Özgürlük Partisi (IFP), Özgürlük Cephesi Artı (FF Plus), ActionSA, Birleşik Bağımsız Hareket (UIM), Spectrum Ulusal Partisi (SNP) ve Bağımsız Güney Afrika Ulusal Sivil Örgütü (ISANCO) olmak üzere 7 parti, 2024 seçimlerine "Güney Afrika için Çok Partili Ulusal Konvansiyon" isimli ittifak çatısı altında katılma konusunda anlaştı.

Johannesburg şehrinde gerçekleştirilen görüşmelerde, ittifakın ana ilkeleri konusunda anlaşmaya varan parti yöneticileri, ittifaka kimin liderlik edeceği konusunda da mutabakata vardı.

İttifak görüşmelerinin ardından yapılan ortak basın toplantısında, ana muhalefet partisi DA'nın başkanı Steenhuisen'ın ittifaka liderlik edeceği duyuruldu.

Güney Afrika için Çok Partili Ulusal Konvansiyon

Güney Afrika parlamentosundaki 400 sandalyeden 84'üne sahip DA, yaklaşık yüzde 20'lik seçmen kitlesiyle ittifakın en güçlü üyesi konumunda bulunuyor.

Eski Johannesburg Belediye Başkanı Herman Mashaba tarafından 2020'de kurulan Action SA ise parlamentoda sandalyesi bulunmamakla birlikte, 2021'deki yerel seçimlerde aldığı yüzde 7,4 oy oranıyla ittifakın en önemli üyelerinden biri.

Daha çok ülkenin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde yaşayan Zulular tarafından desteklenen ve ülke siyasi tarihinde önemli bir aktör olarak öne çıkan IFP'nin mecliste 14 sandalyesi bulunuyor.

Mecliste 10 sandalyeye sahip FF Plus da sağ kökenli beyaz azınlık tarafından desteklenen siyasi parti olarak öne çıkıyor. İttifak üyesi diğer partilerin mecliste sandalyesi bulunmuyor.

İlerleyen süreçte ittifaka diğer küçük partilerden katılım bekleniyor.

ANC, 1994'ten beri iktidarda

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ilk demokratik seçimlerin gerçekleştirildiği 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), ülke siyasi tarihinin en önemli aktörü olma özelliğini taşıyor.

Ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten apartheid rejimine karşı mücadelenin çatısını oluşturan ANC, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyahi cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın partisi olarak da biliniyor.

ANC, son yıllarda giderek etkisini gösteren ekonomik sorunlar, yüksek suç oranları ve elektrik krizi nedeniyle popülaritesini kaybetmesine, hatta 2021 yerel seçimlerinde ilk kez yüzde 50'nin altına inerek tarihinin en düşük oyunu almasına rağmen, 2024 seçimlerinde iktidarın en güçlü adayı olma özelliğini sürdürüyor.