Güney Afrika Cumhurbaşkanı sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklık çağrısı yaptı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gelişmiş ve genişletilmiş bir küresel ortaklık kurulması çağrısında bulundu. Ramaphosa, G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, kalkınma hedeflerine ulaşmak için mali kaynaklara erişimin önemine vurgu yaparak, iklim değişikliği konusunda da sanayileşmiş ülkelerin destek vermesi gerektiğini belirtti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gelişmiş ve genişletilmiş bir küresel ortaklık kurulması çağrısında bulundu.

Ramaphosa, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Güney Afrika, sürdürülebilir kalkınma için geliştirilmiş ve genişletilmiş bir küresel ortaklık çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kalkınma hedeflerine ulaşmak için yeterli ve öngörülebilir mali kaynaklara erişimin kritik önem taşıdığını belirten Ramaphosa, "Sıradan insanlar, milyarlarca doların kalkınma zorluklarıyla mücadele yerine silahlanmaya harcandığını görüyor." dedi.

İklim değişikliğinin yükünü, gelişmekte olan ülkeler çekiyor

Ramaphosa, iklim değişikliği konusuna da değinerek, "Gelişmekte olan ekonomiler, iklim değişikliğinde en az sorumluluğu taşısalar da krizin yükünü çekiyorlar." diye konuştu.

Afrika ve diğer gelişmekte olan ülke ekonomilerinin yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlik gibi önemli kalkınma sorunlarının ortasında bir de iklim taahhütlerini yerine getirmeye uğraştıklarına dikkati çeken Ramaphosa, "İklim değişikliği konusunda en büyük sorumluluğu taşıyan ve imkanı olan sanayileşmiş ülkelerin, gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.