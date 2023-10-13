Güney Afrika Cumhurbaşkanı İsrail-Filistin çatışmasında arabuluculuk yapmaya hazır

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi. Ramaphosa, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sürdürülebilir barışın sağlanması için kapsayıcı destek gerektiğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalarda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail-Filistin çatışmasında aktif rol üstlenebileceğini belirtti.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın, uluslararası toplumla birlikte kıtada ve dünya genelindeki çatışma bölgelerinde çözüm üretme konusunda arabuluculuk deneyiminin olduğunu vurgulayarak, İsrail-Filistin çatışmasında bu deneyimlerini kullanmaya hazır olduklarını ifade etti.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Ramaphosa, "1967'de uluslararası alanda tanınan sınırlar dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail'le birlikte barış içinde ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulması gerekiyor. Sürdürülebilir barışın sağlanması için kapsayıcı destek lazım. Uluslararası toplumun bunu hızlandırması gerekiyor." dedi.

İnsani yardım koridorlarının derhal ve koşulsuz açılmasını talep eden Ramaphosa, "Bu tehlikeli çatışma döneminde kalbimiz kurbanların aileleri ve sevdikleriyle birlikte. İsrail-Filistin çatışmasındaki yıkıcı tırmanıştan ve sivil halka karşı işlenen zulümlerden büyük endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda mağdur olanlar için başsağlığı dileyen Ramaphosa, şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Ramaphosa, "Acil insani yardıma ihtiyaç duyan herkese temel yaşam destek ihtiyaçlarının sağlanması ve insanların acılarının dindirilmesi hayati önem taşımaktadır." dedi.