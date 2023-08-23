Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e Güney Afrika Nişanı'nı takdim etti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesinin önemli ve dost bir ülkenin liderine verdiği en yüksek nişan ve en büyük onur olan Güney Afrika Nişanı'nı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e takdim etti. Xi Jinping, Güney Afrika'ya resmi ziyarette bulunurken Ramaphosa ile görüştü.