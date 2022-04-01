Güney Afrika Cumhurbaşkanı, 2021'deki şiddet olaylarıyla ilgili ifade verdi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Temmuz 2021'de, eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan yüzlerce kişinin ölümüne neden olan yağma ve şiddet olaylarıyla ilgili İnsan Hakları Komisyonu'na (HRC) ifade verdi.

Ramaphosa, komisyonda verdiği ifadede, 340'tan fazla cana ve 3 milyar dolardan fazla hasara yol açan olayların, ülke ekonomisini hedef aldığını iddia etti.

İfadesinde, olayların bastırılmasında etkisiz kaldıkları yönünde eleştirilen güvenlik güçlerini savunan Ramaphosa, "Polisimiz, çok zor ve meşakkatli şartlarda elinden gelenin en iyisini yaptı." dedi.

Ramaphosa, olayların bastırılmasındaki en büyük sorunun güvenlik sistemi olduğuna işaret etti.

Komisyon daha önce üst düzey emniyet ve istihbarat yetkililerinin ifadelerine de başvurmuştu.

Zuma'nın mahkemeye itaatsizlikten cezaevine girdiği 9 Temmuz 2021'de başlayan ve ayın üçüncü haftasından itibaren kontrol altına alınabilen "2021 Temmuz olayları" Apartheid sonrası ülke tarihinin en şiddetli olayı olarak kabul ediliyor.