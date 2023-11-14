Güney Afrika Büyükelçisi Mersin'i Ziyaret Etti

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bertha Dipuo Letsatsi-Duba, Mersin ziyaretinde, "Ülkemiz ile Mersin arasında dış ticaret hacmini artırma niyetlerimiz var. Mersin bizim için Güney Afrika ticareti açısından çok önemli. Öncelikli amacımız iki ülke arasındaki ticaret fırsatlarını geliştirmek" dedi.

Mersin'e gelen Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bertha Dipuo Letsatsi-Duba, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Büyükelçi Duba ve beraberinde heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, ziyaretin iki ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan olumlu gelişmelere sebep olmasını diledi.

"Mersin Limanı dünyaya açılan önemli ticaret kapılarından biri"

Mersin'in özellikle liman dolayısıyla önemli bir noktada yer aldığını vurgulayan Seçer, "Doğu Akdeniz çanağının en önemli limanı, aynı zamanda Türkiye ve Arap coğrafyası dahil bu bölgenin dünyaya açılan önemli ticaret kapılarından bir tanesi. Özellikle Güney Afrika ile deniz yoluyla ticareti imkan kılan bu iki ülkenin lokasyon avantajı, bundan sonra mevcut ticaret hacminin çok daha hızlı bir şekilde artmasına neden olabilir. Bu da elbette karşılıklı iletişimle olan bir durum. Büyükelçinin de Mersin'i ziyareti bu söylediğim şartları sağlayan bir ziyaret" ifadelerini kullandı.

"Mersin, önemli bir ticaret merkezi haline gelecek"

Mersin'i ekonomik olarak değerlendirirken sadece liman ile sınırlandırmamak gerektiğine dikkat çeken Seçer, limanın bu kadar önemli, hareketli ve kapasitesini yüksek tutan en önemli faktörün ise Mersin'deki çok sektörlü yapı olduğunu vurguladı. Mersin'in Türkiye'deki tarımsal üretimde önemli bir kent hüviyetinde olduğuna ve son zamanlarda sanayi tesislerinin yoğun olarak geliştiği bir bölge haline geldiğinin altını çizen Seçer, "Bunun yanında bu sektörlerin oluşturduğu ilave sektörler, tarım, üretim, sanayi, lojistik sektörünü öne çıkarıyor. Hem kara yolu taşımacılığı hem deniz yolu taşımacılığı ve yeni yapılan uluslararası havalimanı buranın gelecekte ne kadar önemli bir ticaret merkezi haline geleceğinin de göstergesidir" diye konuştu.

Başkan Seçer'den iş birliği vurgusu

Güney Afrika ile ilişkilerin çok daha iyi noktalara gelmesini umut ettiğini ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak buna katkı vermek için çaba göstereceğini belirten Seçer, "Tabi her şey ekonomi değil. Sosyal ve kültürel bir takım iş birlikleri özellikle belediyemizle çok daha rahat gerçekleştirilebilir. Belki ekonomik açıdan çok müdahil olamayız görevimiz ve yetkilerimiz gereği ama bazı şehirlerle aktivitelerde iş birliği yapmak ya da eğitim konusunda öğrenci değişimlerinde bizim de katkımız olursa bu tip ilişkilerden memnun oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Mersin bizim için çok önemli"

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Bertha Dipuo Letsatsi-Duba da kendilerini kabul ettikleri için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, ziyaretin kendileri için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Büyükelçi Duba, "Ülkemiz ile Mersin arasında dış ticaret hacmini artırma niyetlerimiz var. Mersin bizim için Güney Afrika ticareti açısından çok önemli. Öncelikli amacımız iki ülke arasındaki ticaret fırsatlarını geliştirmek" dedi. Ziyaretin öncelikli amacının Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ticaret fırsatlarını geliştirmek olduğunu kaydeden Letsatsi-Duba, "Mersin Limanı'nın dünyadaki ilk 100 liman arasında olduğunu öğrendik. Uluslararası standartlarda bir limanınız var. Bizde de 3 tane büyük liman var. Sizin de bildiğiniz gibi ticaret hacmi iki ülke arasında artıyor. Covid-19 sebebiyle bir miktar düşmüştü ama şu an artmaya devam ediyor. Büyükelçilik olarak bizim sorumluluğumuz bu ticari ilişkileri geliştirmek ve daha da artırmak" şeklinde konuştu.

Yapılacak iş birliklerine önem verdiklerini ve bu konudaki fikir alışverişlerine açık olduklarını da vurgulayan Duba, "Bunların yanı sıra ticaret odalarımız üniversiteler arası değişimin nasıl yapılabileceği konusunda fikir verebilir. 1900'lere dayanan, Atatürk zamanında ikili iş birliklerimiz mevcuttu. Güney Afrika'da çok güçlü bir Türk toplumu var. Kültürel ilişkilerimizi de bu açıdan geliştiriyoruz" dedi.

Ziyaret karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. - MERSİN